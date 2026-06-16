Смоленские гвардейцы получат 11 мотоциклов для боевых задач в зоне СВО

Фото: smolensk.er.ru.

На базе Смоленского авиазавода прошла передача 11 мотоциклов модели «Оксо-300» (класс эндуро) для двух гвардейских подразделений — 49-й зенитной ракетной бригады и 144-й Ельнинской мотострелковой дивизии, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Технику закупили при поддержке авиазавода (при содействии Союза машиностроителей России), «Народного фронта» и регионального отделения партии.

Мотоциклы оснащены двигателем объёмом 300 кубических сантиметров, предназначены для езды по пересечённой местности и используются для разведки, доставки грузов, перевозки документации и раненых.

Сопредседатель регионального отделения «Народного фронта», депутат горсовета Сергей Якимов отметил:

«Они созданы для езды по пересечённой местности, то есть как по ровной дороге, так и по полям, что очень важно в зоне проведения боевых действий. Они быстрые, манёвренные. Сейчас они используются как для разведки, так и для доставки обычных грузов, перевоза документации, перевоза раненых».

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов подчеркнул:

«Мы понимаем, что сегодня есть угроза беспилотной опасности для наших бойцов, и важнейшим транспортом для доставки необходимых грузов и быстрого проникновения на ту или иную территорию становится именно мотоцикл. Сегодня и предприятия региона выделяют средства, чтобы поддержать бойцов. Победа будет тогда, когда будет всенародная поддержка. А мы со своей стороны всё необходимое соберём и доставим нашим военным».

В рамках церемонии, приуроченной ко Дню России, также наградили сотрудников авиазавода — участников СВО и отличившихся работников предприятия.

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