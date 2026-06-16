В Смоленской области 17 июня стартует конкурс «Лучший по профессии» среди швей

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Региональный этап Всероссийского конкурса в номинации «Швея» организуют в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает Правительство Смоленской области. Теоретический этап пройдёт в Кадровом центре Сафоновского округа, практические задания — на Сафоновской швейной фабрике «Орел» (входит в фирму «Техноавиа»).

Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет, которые работают в регионе по специальности не менее трёх лет и не имеют нарушений трудовой дисциплины. Победитель представит область на федеральном этапе в Нижнем Новгороде с 8 по 10 октября.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленские гвардейцы получили 11 мотоциклов для боевых задач в зоне СВО. Технику закупили авиазавод, «Народный фронт» и «Единая Россия». Мотоциклы используют для разведки, доставки грузов и перевозки раненых.