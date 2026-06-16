В детских садах Вязьмы и Холм-Жирковского района завершают ремонт к 31 июля

Фото из архива. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Вязьме в детском саду №8 уже отремонтировали пищеблок, заменили 115 оконных блоков и обновили 11 туалетных комнат. Сейчас укладывают плитку, ремонтируют кровлю, внутренние помещения и систему водоотведения. В планах — ремонт крылец, отмостки и установка видеонаблюдения.

В Холм-Жирковском районе в детском саду «Теремок» завершили сантехнические работы, отремонтировали три группы, четыре административных помещения и актовый зал. Продолжают ремонт остальных трёх групп, спален и учебных комнат.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в регионе стартует конкурс «Лучший по профессии» среди швей. Теоретический этап пройдёт в Кадровом центре Сафоновского округа, практические задания — на Сафоновской швейной фабрике «Орел».