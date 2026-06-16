В ДТП под Смоленском погиб 16-летний водитель питбайка, пассажир пострадал

Фото: УМВД России по Смоленской области.

За минувшие сутки в Смоленской области произошло несколько крупных ДТП, погиб подросток, два человека получили травмы. Первое произошло 5 июня в Починковском округе на 12-м километре дороги «Лучеса – Климищина – Мачулы» - 40-летний водитель KIA RIO сбил пешехода, вышедшего на дорогу из-за строительной техники, сообщает УМВД России по Смоленской области. 43-летний мужчина госпитализирован.

В Смоленском округе в деревне Андроново 16-летний водитель питбайка «Адвентур» при выезде на главную дорогу не уступил Chevrolet Niva. В аварии пострадали сам подросток и его 14-летний пассажир. Позже водитель скончался в реанимации.

За сутки инспекторы выявили 190 нарушений, из них один пьяный водитель и 10 автомобилистов, не пропустивших пешеходов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске появятся 1340 новых опор освещения в трёх районах города. Уже запущен конкурс на устройство освещения в 335 дворах. С начала года свет появился на семи участках. До конца года новые фонари зажгутся на Московском Большаке, Ворошилова, Московском шоссе и других улицах.