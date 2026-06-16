Для юных музыкантов, получивших награду Смоленского городского Совета, была организована экскурсия

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин и депутат горсовета, региональный координатор проекта «Единой России» «Мир возможностей» Ольга Иванова организовали экскурсию для лауреатов премии имени М.И. Глинки.

Данная награда ежегодно присуждается решением Смоленского городского Совета 15 учащимся детских музыкальных школ и школ искусств за творческие достижения в сфере музыкального искусства.

«Отдельным подарком ребятам от Смоленского городского Совета стала поездка в родовое имение Глинок – Новоспасское. История семьи, взросление композитора, его увлечения, преданность своему таланту и, конечно, великолепие дворянского усадебного устроя – всё стало предметом удивления и примером для юных талантов! Была рада стать частью культурной жизни Молодёжной столицы», – рассказала Ольга Иванова, сопровождавшая лауреатов в музей-усадьбу М.И. Глинки.

В числе целей проекта «Единой России» «Мир возможностей», который она координирует, является вовлечение детей и их родителей в активную гражданскую и общественную жизнь, предоставление молодёжи площадок для раскрытия своего интеллектуального и творческого потенциала.

«На церемонии награждения наши юные дарования получают дипломы и денежные премии, но мы хотели, чтобы они получили также возможность познакомиться друг с другом, лучше узнать историю родного края. Так появилась идея организовать экскурсию. Благодарен Ольге Викторовне за возможность совместно участвовать в проектах, направленных на развитие подрастающего поколения. Поддержка этой инициативы для нас очень значима», – сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Напомним, награждение лауреатов премии имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой состоялось в День защиты детей.