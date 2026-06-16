Дома на 11 улицах останутся без холодной воды в центре Смоленска 17 июня

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 9 часов 17 июня до 9 часов 18 июня без воды останутся жители домов на улицах Докучаева, Реввоенсовета, Фурманова, Ленина, Маршала Жукова, Тухачевского, Барклая-де-Толли, Исаковского, Большой Советской, а также в переулках Мало-Штабном и Рабочем, сообщает «Горводоканал». Под отключение попадают детские сады №70 и №26, школа №6 и несколько центральных тепловых пунктов.

Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленские предприниматели могут арендовать помещения за 1 рубль на время ремонта. В регионе действует льготная ставка (подробнее).