Вопросы развития агротехнологических классов в школах обсудили в Правительстве области

Фото: Правительство СО.

В Правительстве Смоленской области под председательством заместителя председателя Правительства Смоленской области — министра образования и науки Дины Хнычевой прошло рабочее совещание по развитию агротехнологических классов, посвященное вопросам самореализации детей в сельских территориях.

В ходе мероприятия с докладом о возможностях самореализации детей в сельской местности и создании бесшовной траектории развития выступила министр сельского хозяйства и продовольствия Екатерина Ефремова, врио ректора Смоленской ГСХА Сергей Харитонов рассказал о перспективах развития в аграрной науке.

С 2025 года в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Кадры в АПК» в регионе уже открыто 9 агроклассов в пяти школах (в Велиже, Верхнеднепровском, Красном, Сафоново и Капыревщине). В текущем году планируется открыть ещё 6 агроклассов — в Гагарине, Монастырщине, Починке, Рославле, Сафонове и Ярцеве, а к 2030 году в области намерены создать в общей сложности 270 таких классов.

Школы, в которых открываются агроклассы, получают целый комплекс ресурсов для качественного обучения: современный ремонт по единому дизайн проекту, оборудование для углубленного изучения химии, биологии, физики и математики, а также цифровые лаборатории, технологии виртуальной реальности, симуляторы и тренажеры.

Уже сейчас учащиеся добиваются побед во всероссийских конкурсах — например, этим летом школьники из Смоленской области отправятся в «Артек» бесплатно, кроме того, открыт бесплатный отбор на Агросмены в Калужской области. Выпускники агроклассов получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ и приоритет при поступлении в профильный вуз.

Кроме того, отрасль АПК предлагает привлекательные условия для молодых специалистов: заработная плата здесь превышает среднюю по региону, а по программе КРСТ действует специальная программа строительства индивидуального жилья — комфортные дома предоставляются молодым кадрам. География участников программы расширяется с каждым годом. Таким образом, в Смоленской области предпринимаются комплексные меры для технологической модернизации образовательного процесса на всех уровнях — от школьного до высшего, а также для всесторонней поддержки молодых специалистов на старте их профессионального пути.

“Мы выстроили успешную траекторию по привлечению молодых кадров в агропромышленный сектор. Важно создать все необходимые и комфортные условия для самореализации молодых профессионалов. Кроме того, необходимо создать основу для обучения, подготовить рабочие места. Отрасль АПК предлагает привлекательные условия для молодых специалистов. В регионе активно строится новое жилье, которое можно получить по программе Комплексное развитие сельских территорий”, – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.