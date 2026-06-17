Медицинские классы откроют в каждом райцентре Смоленской области до конца года

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профильные классы появятся на базе школ с углублённым изучением биологии, сообщает Правительство Смоленской области. Кабинеты дооснастят, к обучению привлекут практикующих врачей из местных больниц. Медицинские модули включат в учебные планы 8–11 классов.

Задача — подготовить мотивированных выпускников для поступления в медколледжи и Смоленский медуниверситет с последующим трудоустройством в регионе.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске на сутки отключат холодную воду на нескольких улицах в центре города с 9 часов 17 июня до 9 часов 18 июня.