Пятерых смолян осудили за подпольный покер в кафе и бане гостиницы

Фото: Прокуратура Смоленской области.

В Смоленске осудили пятерых организаторов подпольного покера. С июня 2023 по сентябрь 2024 года они проводили азартные игры вне игорной зоны в кафе и бане гостиничного комплекса, сообщает прокуратура Смоленской области.

За это время прошло 74 игры, нелегальный доход превысил 740 тысяч рублей. Игровое оборудование изъяли. Четверо участников получили условные сроки от 1 года 9 месяцев до 2,5 лет. Пятый фигурант приговорён к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Деньги, полученные преступным путём, конфисковали в доход государства, арест на автомобиль «Лада Ларгус» сохранён. Приговор не вступил в силу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ПМЭФ Смоленская область заключила соглашения на 13 миллиардов рублей, создав более 1200 рабочих мест.