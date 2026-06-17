В Смоленске 17 июня отключат холодную воду в Карачевском переулке

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 до 15 часов без воды останутся жители домов №4, 6, 6а и 15б в Карачевском переулке, сообщает «Горводоканал».

Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что пятерых смолян осудили за подпольный покер в кафе и бане гостиницы. За 74 игры они получили почти 740 тысяч рублей нелегального дохода. Один из фигурантов сядет в колонию на 2 года 8 месяцев.