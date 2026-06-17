Смоленская область поднялась на четвёртое место в России по экспортной деятельности

Фото пресс-службы Правительства области

Товарооборот региона вырос на 5,3 процента, сообщает Правительство Смоленской области. В структуре экспорта лидируют злаки, пластмассы, древесина. Центр поддержки экспорта помог компаниям заключить контракты на сумму более 60 миллионов долларов.

«С 2025 года на базе Центра работает Центр внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь — ключевого торгового партнёра нашего региона. Площадка служит эффективным инструментом развития кооперации между российскими и белорусскими компаниями», — подчеркнул губернатор Василий Анохин.

Зампред Госдумы Александр Бабаков отметил, что рост экспорта — это создание рабочих мест и повышение качества жизни в регионе.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ПМЭФ Смоленская область заключила соглашения на 13 миллиардов рублей.