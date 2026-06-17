Депутаты Смоленского городского Совета приступили к рассмотрению отчёта об исполнении бюджета города за 2025 год

Фото: Смоленский городской Совет.

16 июня состоялись заседания комиссии Смоленского городского Совета по вопросам градостроительной деятельности и землепользования, а также комиссии по вопросам городского хозяйства.

Депутаты начали подготовку к очередной сессии: на этих двух заседаниях был заслушан отчёт об исполнении бюджета города за 2025 год. Рассмотрение вопроса продолжается.

Доходы Смоленска, фактически полученные за отчётный период, составили 14,7 млрд рублей, или 99,5 процента от объёма уточнённых годовых назначений (14,8 млрд рублей). Рост к 2024 году – 1 млрд рублей. Расходы – 14,2 млрд рублей, или 97 процентов к плановым назначениям. По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 1,6 млрд рублей или на 12,8 процента. Таким образом, бюджет города Смоленска за отчётный период исполнен с профицитом в размере 556,5 млн рублей.

«По итогам 2025 года произошёл рост доходов города. Это позволяет увереннее смотреть в будущее, поскольку появляется возможность направлять дополнительные средства на решение вопросов местного значения. Доля расходов на социальную сферу составила 59,3 процента – 8,4 млрд рублей», - сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Депутаты обсудили итоги реализации в Смоленске в 2025 году муниципальных программ и четырёх национальных проектов: «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и индустрия гостеприимства». Комиссия по вопросам градостроительной деятельности и землепользования, а также комиссия по вопросам городского хозяйства рекомендовали Совету утвердить отчёт об исполнении бюджета Смоленска за 2025 год.