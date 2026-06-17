Курортный расклад: куда смолянам ехать к морю этим летом

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Отпускной сезон в разгаре, и смоляне уже выбирают, куда податься — туда, где есть и море, и шанс не потратить весь бюджет за неделю. Разбираемся, что изменилось на привычных курортах и какие варианты сейчас выгоднее.

Песок поменяли

Краснодарский край остаётся главным летним направлением страны: на него приходится почти 60% всех путёвок на Черноморское побережье. На втором месте — Крым. Принимают туристов Геленджик, Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск и Туапсинский округ.

Анапа после прошлогоднего разлива мазута постепенно возвращает доверие туристов. На пляжах Пионерского проспекта, в Джемете и Витязево песок уже заменили, и Роспотребнадзор разрешил купание — для семей с детьми это сейчас главный аргумент в пользу города. Цены здесь пока ниже, чем в Сочи и Крыму: например, сутки в отеле в Витязево на семью из четырёх человек обходятся в среднем около 12 тысяч рублей.

Туапсе сам курортным городом не считается — отдыхают в соседних посёлках: Ольгинке, Небуге, Джубге. После недавнего разлива нефти из-за атаки беспилотника часть туристов осторожничает, хотя Роспотребнадзор официально подтвердил безопасность воды и воздуха в этом районе.

Геленджик, Сочи и Имеретинка остаются выбором тех, кто не экономит на комфорте, но и цены там заметно выше, чем на других южных курортах. В этом сезоне заметно подрос интерес к Крыму, а также к Абхазии — там отдых обходится существенно дешевле, чем в Сочи и Имеретинке.

Карманный вопрос

Отдых на юге за год подорожал примерно на 30%. Из-за этого часть туристов переносит поездку на следующий год либо переключается на более доступную Абхазию.

В среднем недельный отпуск для семьи из 2–3 человек на курортах Краснодарского края — это 100–130 тысяч рублей с проживанием, питанием и развлечениями, плюс дорога: 5–10 тысяч рублей в одну сторону на поезде или автобусе.

Самый бюджетный формат — комната в частном секторе, около 1000 рублей за ночь. Номер в гостевом доме обойдётся в 2,5–3 тысячи рублей за сутки. Дешевле и спокойнее, чем в крупных городах, отдыхать в небольших посёлках — Витязево, Небуг, Лазаревское, Кабардинка, при этом пляжи там не хуже.

Хорошая альтернатива — Азовское море: в Ейске мини-гостиница стоит от 2,5 тысячи рублей за ночь, а гостевой дом в Кучугурах или Должанской — от 2 тысяч.

Если море не обязательно, есть смысл присмотреться к Адыгее, Кисловодску и Кабардино-Балкарии — направлениям для экскурсионного отдыха. Самым бюджетным зарубежным вариантом традиционно была Белоруссия, но с 20 января 2026 года для выезда детей до 14 лет за границу нужен загранпаспорт, и это многих остановило. Среди дальних направлений по-прежнему лидируют Турция и Египет, а вот Вьетнам и Китай заметно прибавили в популярности.