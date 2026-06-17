В рамках проекта «Единой России» в Кардымовском округе откроют обновлённый мемориальный комплекс

Фото: smolensk.er.ru.

В деревне Каменка Кардымовского округа, прямо на трассе Москва-Минск, находится мемориал, посвящённый 705 воинам, ушедшим на фронт из ближайших деревень и не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны. Это не просто памятник, а воплощение народной скорби и бесконечной благодарности тем, кто отдал жизнь за мир, родной дом и Отечество.

Центральный образ мемориала – фигуры матери и ребёнка. Они словно застыли в вечном ожидании: ждут мужей, отцов и братьев, чьи подвиги навсегда вписаны в историю Смоленщины и всей страны.

Памятник был возведён в 1972 году по инициативе местного совхоза «Каменский». С тех пор он стал местом памяти не только для жителей окрестных сёл и деревень, которые приходят сюда в памятные даты, чтобы возложить цветы, помолчать, вспомнить родных, не вернувшихся с войны, но и для проезжающих по трассе водителей.

Теперь мемориал обрёл новую жизнь: комплекс отреставрировали и благоустроили в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» по инициативе секретаря реготделения партии, председателя облдумы, регионального координатора этого проекта Игоря Ляхова. Здесь восстановили элементы памятника, обновили дорожки и территорию вокруг, чтобы место памяти оставалось достойным подвигу героев.

Торжественное открытие обновлённого мемориального комплекса состоится в преддверии Дня памяти и скорби в это воскресенье, 21 июня, в 15:00. Почтить память героев и передать эту память следующим поколениям может каждый.