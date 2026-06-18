В Смоленске День молодежи пройдет с хедлайнерами Bearwolf, Elman и Jony

Фото: Волжанин Александр.

На площади Ленина установят главную сцену, 27 июня там состоится гала-концерт. Днём на площадках фестиваля «ТопФест» выступят блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич, Роберт Гербер, Настя Кош, Софи, Милана Шайн, группа «Без игрушек» и другие. Вход свободный.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Велиже заменят более 2,3 км водопроводных сетей за 13 миллионов рублей. Капремонт начался по четырём улицам, завершить работы планируют летом 2026 года. Также в 2025 году в городе построили новый водозабор, который обеспечивает водой многоквартирные дома, больницу и детский сад.