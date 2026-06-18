Билет в один конец: что известно о смертельном ДТП с маршруткой в Смоленске?

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Конец короткой предпраздничной недели в Смоленске был омрачён смертельным ДТП, которое произошло днём 11 июня на Краснинском шоссе с участием маршрутки № 47.

Автобус съехал с проезжей части и на скорости врезался в дерево. На месте погибла 66 летняя пассажирка, а девять человек, в том числе несовершеннолетние, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

По предварительной версии 61 летнему водителю стало плохо за рулём. Сам мужчина в итоге не пострадал, но теперь является фигурантом одного из уголовных дел.

Как сообщили в СУСК РФ по Смоленской области, по факту аварии возбуждены два уголовных дела. Первое – в отношении водителя по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Второе – в отношении 49 летнего предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи тем временем допрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства аварии и пытаются выяснить, что именно привело к трагедии – состояние здоровья водителя или, возможно, техническая неисправность автобуса.

«В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление причин и условий, способствовавших трагедии. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебномедицинских и автотехнических. Осуществляются выемки необходимой технической, характеризующей и иной документации», – уточнили в следственном управлении.

Делом заинтересовались в Москве – председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств ДТП с участием маршрутного автобуса в Смоленске.

ПЕРЕДАЁМ ЗА ПРОЕЗД

По роковому стечению обстоятельств страшная авария произошла на следующий день после введения в городе нового порядка работы маршрутных такси. Нововведения были призваны сделать движение общественного транспорта более комфортным и понятным для пассажиров, а также запустить механизм жёсткого контроля за его деятельностью.

«10 июня у части частных перевозчиков закончились свидетельства на перевозку. Это затронуло 21 маршрут (№ 4, 6, 13, 14, 14д, 16, 20, 21, 26, 31к, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 52 и злосчастный (Прим. ред.) 47 й). Теперь данные направления обслуживают новые перевозчики в рамках заключённых контрактов», – рассказали в администрации города.

Из номера маршрута исчезла буква Н (нерегулируемый тариф). Кроме того, в соответствии с требованиями контрактов снизилась цена поездки: маршрутки теперь перевозят пассажиров по регулируемым тарифам – таким же, как и в муниципальном транспорте. Проезд по безналичному расчёту стоит 37 руб., за наличные – 39.

В контрактах прописаны требования не только к тарифам и способам оплаты (наличные, банковские и транспортные карты), но и к расписанию, маршрутам движения, а также к состоянию и оснащению транспортных средств.

Обслуживать маршруты должны автобусы малого и среднего классов, выпущенные не ранее 2021 года, с экологическим стандартом не ниже ЕВРО 3. Маршрутки обязаны оснастить навигацией, подключённой к информационной системе, системами мониторинга пассажиропотока, учёта и оплаты проезда, кондиционерами, видеонаблюдением и голосовым информированием.

«После нововведений на некоторых маршрутах поменялись схемы движения (например, у №№ 6, 21, 35, 40, 46), на остальных – только расписания», – уточнили в администрации города.

Льготы для отдельных категорий граждан на этих маршрутах пока не действуют – они начнут работать с 1 января 2027 года. Также до конца года для новых перевозчиков действует переходный период для того, чтобы обновить парк в соответствии с требованиями контрактов.

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Снежана ВИШНЕВСКАЯ