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НовостиОбщество19 июня 2026 3:46

130 участников из России, Беларуси и Абхазии съехались на слёт «Наш вектор» в Смоленском Поозерье

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 130 ребят из разных регионов России, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии и Беларуси провели десять дней в палаточном лагере на берегу озера Рытое. Инициатор ежегодного слёта — военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов. Участники соревновались в спортивных состязаниях, ходили в пешие походы и сплавлялись на байдарках.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что губернатор вручил награды смоленским медикам в преддверии Дня медицинского работника.