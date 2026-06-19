130 участников из России, Беларуси и Абхазии съехались на слёт «Наш вектор» в Смоленском Поозерье

Фото из архива. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 130 ребят из разных регионов России, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии и Беларуси провели десять дней в палаточном лагере на берегу озера Рытое. Инициатор ежегодного слёта — военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов. Участники соревновались в спортивных состязаниях, ходили в пешие походы и сплавлялись на байдарках.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что губернатор вручил награды смоленским медикам в преддверии Дня медицинского работника.