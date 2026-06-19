Смоляне за сутки перевели мошенникам более 2,5 млн рублей

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Гагарина, Десногорска, Смоленска и деревни Новосельцы стали жертвами аферистов. 25-летняя жительница Гагарина перевела 1,8 миллиона рублей под предлогом дохода от инвестиций. Женщина из Десногорска отдала 390 тысяч рублей за замену домофона. Индивидуальный предприниматель из Смоленска лишился 255 тысяч рублей при покупке трактора по объявлению. Житель деревни Новосельцы потерял 31 тысячу рублей при покупке принтера.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 22 июня отключат холодную воду на семи улицах.