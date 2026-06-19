Смоленский опыт развития муниципалитетов представили в Совете Федерации

Фото Совета Федерации.

Заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев рассказал о поддержке муниципалитетов, развитии предпринимательства и кадровой стратегии на заседании Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Гусев подчеркнул, что по решению губернатора Василия Анохина местные администрации комплектуют сотрудниками из числа участников СВО. «Это не просто кадровое решение, это укрепление сути власти, её связи с народом», — заявил он.

В регионе успешно реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск», трое её участников уже трудоустроены в администрации муниципальных образований. Также область входит в число лидеров по целевым договорам в системе СПО. Для предпринимателей действуют льготные микрозаймы, поручительства и гранты. В 2025 году выдано 472 микрозайма на 700 миллионов рублей. Гусев предложил создать отдельную категорию для городов с населением до 500 тысяч человек, имеющих статус «Город воинской славы» или «Город-герой», чтобы они могли участвовать в федеральном конкурсе по благоустройству наравне с малыми городами.