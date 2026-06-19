Гендиректор смоленской фирмы скрыл от налогов 7 млн рублей через счета третьих лиц

Фото: СУ СК России по Смоленской области.

С февраля по сентябрь 2024 года руководитель предприятия, занимающегося оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьём и молочной продукцией, проводил расчёты через счета сторонних организаций, минуя счета своей компании, сообщает СУ СК России по Смоленской области. Таким образом он скрыл денежные средства, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Общая сумма скрытых средств превысила 7 миллионов рублей при общей недоимке более 43 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.