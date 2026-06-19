В 10:10 19 июня добровольцы-водолазы нашли и подняли из воды тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла в районе деревни Третьяково Духовщинского муниципального округа. Обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы. На месте работают специалисты, выясняются все детали произошедшего. Официальных версий случившегося пока не названо.
Информация о погибшем уточняется.
Тело 40-летнего мужчины извлекли из озера Береза под Духовщиной
В 10:10 19 июня добровольцы-водолазы нашли и подняли из воды тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла в районе деревни Третьяково Духовщинского муниципального округа. Обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы. На месте работают специалисты, выясняются все детали произошедшего. Официальных версий случившегося пока не названо.
Информация о погибшем уточняется.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.