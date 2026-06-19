В Смоленской области в 2026 году откроют 7 новых площадок ГТО и «умную» спортплощадку в Новосельцах

Фото: Минспорта Смоленской области.

Новые объекты появятся в Рославльском, Демидовском, Гагаринском, Сафоновском, Смоленском, Шумячском и Духовщинском округах, сообщает Минспорта Смоленской области. Также в регионе строят ФОК в Демидове, три открытых комплекса и модульный зал для единоборств в Рославле. В Смоленске возводят «Термолэнд-Дельфин» и ремонтируют спорткомплекс на улице Попова для адаптивного спорта.

Кроме того, в деревне Новосельцы Смоленского округа начали строительство «умной» площадки с тренажёрами и QR-кодами для видеоинструкций. Работы планируют завершить до конца 2026 года.