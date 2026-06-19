Заднепровский рынок в Смоленске откроется после реконструкции в сентябре

Фото: Администрация г. Смоленска.

В основном здании завершили подготовительные работы, укрепили фундамент и начали заливку чернового пола, сообщает администрация Смоленска. Параллельно прокладывают инженерные коммуникации, усиливают и облицовывают наружные стены.

Стало известно, что декоративное панно на западной стене сохранят и отреставрируют. Торговля на время ремонта не останавливается — арендаторы переведены на открытую площадку в шатрах единого стиля. Ассортимент также сохранён: мясо, рыба, молочка, овощи и знаменитые молочные коктейли. Рядом выросла новая торговая галерея, открытие которой запланировано на сентябрь.

На прилегающей территории демонтировали старые объекты, установили 36 современных павильонов и привели к единому стилю ещё 20.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в области в 2026 году откроют семь новых площадок ГТО и «умную» спортплощадку в Новосельцах.