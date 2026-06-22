Губернатор подвёл итоги недели: 13 млрд инвестиций и 1200 рабочих мест по итогам ПМЭФ

Фото: Правительство СО.

На заседании Штаба по инвестициям рассмотрели реализацию соглашений с ПМЭФ. Общий объём вложений превышает 13 миллиардов рублей, будет создано более 1200 новых рабочих мест. Также на заседании Правительства обсудили старт приёмной кампании — в этом году вузы и колледжи примут более 7,5 тысячи первокурсников.

В преддверии Дня медика губернатор вручил награды врачам, в этом году для них приобретут 22 квартиры. В школах всех административных центров до конца года откроют медицинские классы.

Также обсудили сохранение 4 тысяч объектов культурного наследия в регионе. В Сычёвке к 250-летию города обновили парк и стадион.

Также на минувшей недели в Национальном парке «Смоленское Поозерье» прошёл третий международный слёт «Наш вектор» с участием 130 человек из России, Беларуси и Абхазии.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в День памяти и скорби в Смоленске зажгли свечи в 4 утра у Вечного огня.