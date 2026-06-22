Мэр Смоленска подвёл итоги недели: 335 дворов получат свет, бульвар Гагарина — лидер

Фото мэрии Смоленска.

Глава Смоленска Александр Новиков подвёл основные итоги прошедших рабочих дней, затронув ключевые сферы жизни города и региона — от уличного освещения до благоустройства и образования.

Перед администрацией стоит амбициозная задача обеспечить светом каждую дворовую территорию, и первый шаг уже сделан: запущен конкурс на устройство освещения в 335 дворах сразу в трёх районах Смоленска. Согласно утверждённому плану, 416 новых опор освещения появятся в Ленинском районе, 460 — в Заднепровском и 464 — в Промышленном, что позволит значительно повысить безопасность и комфорт смолян в тёмное время суток.

Параллельно завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Смоляне с 21 апреля по 12 июня определяли, какие общественные пространства будут обновлены в 2027 году. Бульвар Гагарина стал абсолютным лидером, набрав внушительные 11 961 голос — это говорит о высоком запросе жителей на развитие именно этой зоны отдыха.

Не осталась без внимания и образовательная сфера Смоленской области. Курсанты программы «Герои СВОего времени. Смоленск» успешно защитили дипломные работы. Среди выпускников — депутат горсовета Александр Зайцев, чьим наставником является сам глава. Он защитил диплом по теме развития уличного освещения в Смоленске, что напрямую перекликается с приоритетными задачами городской администрации.

Продолжается и масштабная работа по реконструкции и строительству водопроводных, канализационных и водоотводных сетей в Смоленской области. В этом году на эти цели по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено более 300 миллионов рублей. В числе первоочередных объектов — строительство систем водоотведения в посёлке Миловидово, водоснабжения в посёлке 430 км, а также замена сетей под 10 дорогами и 20 проездами, последний этап которых планируется завершить к 1 июля. Кроме того, выполняются три этапа строительства канализационно-насосной станции от Гедеоновки вдоль Московского шоссе — полностью объект сдадут в следующем году.

На общественное обсуждение вынесены варианты названия для площади напротив кинотеатра «Современник» в Смоленске, и лучший из них впоследствии рассмотрит комиссия по топонимике.

Глава лично проверил ход реконструкции Заднепровского рынка. Сейчас идёт ремонт основного здания: укреплён фундамент, начата заливка пола, прокладываются инженерные коммуникации. При этом торговля не останавливается — арендаторы переведены на открытую площадку с шатрами единого стиля, а ассортимент товаров сохранён в полном объёме.

Отдельной гордостью Смоленской области стали блестящие результаты выпускников на ЕГЭ. В этом году сразу несколько смолян получили 100 баллов по русскому языку, математике, литературе и химии. Александр Новиков поздравил ребят, их родителей и педагогов, подчеркнув, что они — настоящая гордость Смоленска.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о ходе реконструкции Заднепровского рынка и сообщала о начале голосования за объекты благоустройства, отмечая высокую активность смолян в выборе общественных пространств.