Смолян призывают присоединиться к Общероссийской минуте молчания 22 июня

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, Смоленск вместе со всей страной почтит память павших в годы Великой Отечественной войны. В 12:15 по московскому времени жители Смоленской области присоединятся к общероссийской минуте молчания — именно в этот час ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, в эфир вышло знаменитое обращение Левитана, оповестившее советских граждан о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.

Эта дата навсегда останется в истории как одна из самых трагических и одновременно героических страниц нашего народа. Война, длившаяся 1418 дней и ночей, унесла жизни более 27 миллионов советских граждан, и каждый смолянин знает цену этой победы. Смоленская область, ставшая в первые месяцы войны ареной ожесточённых боёв, заплатила за свободу особенно высокую цену — тысячи жителей региона ушли на фронт, многие партизанили в лесах, а сам город был почти полностью разрушен.

Власти региона призывают всех смолян прервать свои дела на одну минуту и остановиться, чтобы вспомнить подвиг предков, выстоявших в нечеловеческих условиях. В этот день по всей области проходят памятные мероприятия: возложения цветов к Вечному огню, воинским захоронениям и мемориалам. Особое внимание уделяется ветеранам, которых с каждым годом становится всё меньше, но память об их мужестве живёт в сердцах потомков.

Памятные акции пройдут во всех районах Смоленской области. В самом Смоленске горожане традиционно соберутся у мемориала «Вечный огонь» на площади Победы, где состоится церемония возложения венков. В 12:15 будет объявлена минута молчания, после чего прозвучит песня «Вставай, страна огромная», напоминающая о том судьбоносном утре 1941 года.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о подготовке к Дню памяти и скорби.