«22 июня, ровно в 4 часа»: в Смоленске почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Фото: smolensk.er.ru.

85 лет назад, 22 июня 1941 года, ровно в 4:00 утра, фашистская Германия без объявления войны обрушила первые бомбы на советские города и сёла. Так для миллионов граждан начались 1418 дней страшных испытаний, горя и невосполнимых утрат, но также невероятного мужества и самопожертвования. Весь Советский Союз поднялся на защиту Родины, и сегодня, спустя более восьми десятилетий, смоляне вновь пришли к Вечному огню в Сквере Памяти Героев, чтобы поклониться тем, кто отдал свои жизни за будущее потомков.

В траурной церемонии, приуроченной ко Дню памяти и скорби, приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов, глава Смоленска Александр Новиков, председатель горсовета Анатолий Овсянкин, Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, депутаты регионального парламента, представители силовых ведомств, общественных объединений и простые смоляне. Вместе с ними память героев почтили активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства», показывая преемственность поколений и верность ратным традициям.

К подножию мемориала легли сотни живых цветов и венков — дань уважения каждому бойцу, павшему на фронтах, каждому мирному жителю, погибшему под обстрелами и в концлагерях, каждому труженику тыла, кто сутками не отходил от станков ради Победы. Смоленщина, пережившая фашистскую оккупацию и ставшая несокрушимым бастионом на подступах к столице, навсегда сохранит благодарность своим освободителям.

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свой дом, свою семью, свою страну. Благодаря героизму наших предков, которые не сгибаясь шли вперёд, освобождали нашу землю, били немецких нацистов, мы сейчас живём в свободной стране. Наши предки победили. В зоне СВО наши ребята сейчас повторяют подвиг дедов и прадедов, бьют укронацистов. И мы знаем, что Победа будет за нами!» — заявил Игорь Ляхов, обращаясь к участникам митинга.

Вечный огонь, горящий у мемориала, служит символом вечной памяти о героическом прошлом, но огонь в сердцах смолян горит не менее ярко. По всей стране 22 июня в 4 часа утра зажглись поминальные свечи и лампады — Россия в едином порыве вспоминала павших защитников. Смоленск не остался в стороне: сотни горожан пришли к воинским захоронениям, чтобы в минуту тишины склонить головы перед подвигом предков и передать эту священную память своим детям и внукам.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что смолян призывают присоединиться к общероссийской минуте молчания 22 июня, и рассказывала о подготовке памятных мероприятий, в которых приняли участие тысячи жителей региона.