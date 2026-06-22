В Смоленске 22 июня отключили воду на семи улицах

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске 22 июня в нескольких районах Смоленска временно прекращено холодное водоснабжение. Отключение связано с проведением плановых работ по переключению потребителей на новую водопроводную линию.

Как сообщили в городском водоканале, без воды остались жители домов по улице Исаковского (д. 12/1, 16, 18, 20, 22), улице Чаплина (д. 4, 10/18, 12), улице Герцена (д. 3, 5, 7), а также по улице Мира (д. 2, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 18). Кроме того, отключение затронуло дома на улице Нахимсона (д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10), улице Энгельса (д. 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, включая ЦТП, и 16а) и на улице 8 Марта (д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17). Всего под отключение попали несколько десятков многоквартирных домов, в которых проживают сотни смолян.

Для жителей отключённых домов организован подвоз питьевой и технической воды. Обратиться за помощью можно по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 или 70-50-61.

Все работы планируется завершить до полуночи, однако в случае возникновения непредвиденных ситуаций сроки могут быть скорректированы.