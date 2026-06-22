За пять месяцев в Смоленской области ликвидировали 98 свалок

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «СпецАТХ» продолжает работу по очистке Смоленской области от несанкционированных свалок. За первые пять месяцев 2026 года специалистам предприятия удалось ликвидировать 98 мест несанкционированного размещения отходов, причём более половины из них — 52 свалки — находились непосредственно на территории Смоленска.

Рабочие вывезли ветки, брёвна, доски и строительный мусор, которые годами лежали где попало.

В компании напоминают: ветки, стволы, пни, доски, куски бетона, кровля и старые шины — это не обычный бытовой мусор. Их нельзя кидать в контейнеры во дворах. Для такого мусора нужен отдельный вывоз по договору. Если нарушить — можно получить штраф.