В Рославле построят модульный зал для единоборств

Фото: Минспорта Смоленской области.

В Рославле началось строительство модульного зала для единоборств. Министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин провёл рабочее совещание на площадке будущего объекта, где проверил ход работ и обсудил сроки сдачи.

Создание зала включено в План мероприятий по реализации постановления Совета Федерации от 16 апреля 2025 года «О государственной поддержке социально-экономического развития Смоленской области». Это значит, что проект получил поддержку на самом высоком уровне и направлен на развитие спортивной инфраструктуры в регионе.

Поставка и монтаж оборудования идут в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». На эти цели из федерального бюджета выделили специальную субсидию. Победителем конкурса на поставку и монтаж оборудования стало ООО «Каркас».

Сейчас подрядчики готовят основание для будущего спортсооружения — делают заливку и шлифовку фундаментной плиты. Когда зал появится, у юных спортсменов Рославльского района появится современное место для тренировок. Это позволит развивать единоборства в районе и привлекать больше детей к занятиям спортом.