В Смоленской области больше 900 семей взяли детские товары в бесплатный прокат

Фото: Правительство Смоленской области.

В Смоленской области проживает более 85 тысяч семей с детьми. С 2025 года во всех муниципальных округах региона заработали пункты проката предметов первой необходимости для семей с детьми. Работают они на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

Список того, что можно взять напрокат, недавно расширили. Теперь в перечне почти 30 наименований. Среди новинок — термометры для воды, ночники, защитные приспособления для мебели и кроваток, органайзеры для детских вещей и электроколыбели. В основном же списке — кроватки, матрасы, пеленальные столики, коляски, автолюльки, автокресла, манежи, ходунки, стульчики для кормления, ванночки для купания, детские весы, радионяни и комоды.

Воспользоваться бесплатным прокатом могут несколько категорий семей. Это молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, а также семьи участников СВО.

В этом году в пункты проката уже обратились больше 900 семей. Все вещи выдаются бесплатно на срок, который прописывают в договоре. С условиями и полным списком предметов можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития Смоленской области.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что в Рославле началось строительство модульного зала для единоборств, где министр спорта региона проверил ход работ и заливку фундамента.