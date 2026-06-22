Дожди и туман придут в Смоленскую область 23 июня

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, погода в Смоленской области будет переменчивой. В ночь на вторник и днём пройдут небольшие дожди, утром на дорогах может опуститься туман. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление — 736 мм ртутного столба, днём начнёт слабо расти.

Температура воздуха по области: ночью +10°С…+15°С, днём +20°С …+25°С. В Смоленске: ночью +12°С…+14°С, днём +22°С…+24°С.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что в регионе больше 900 семей воспользовались бесплатным прокатом детских товаров, и рассказывала о расширении списка предметов первой необходимости для семей с детьми.