Смоленская медиастудия «ТИВИ» победила на Всероссийском фестивале «Включайся»

Фото: Правительство СО.

В Москве завершился всероссийский фестиваль детских медиа «Включайся», который прошёл в концертном зале «Останкино». Смоленская медиастудия «ТИВИ» вновь вернулась домой с победой — работа «Суперагенты Котель» признана лучшей в номинации «Чел, включи новости! Сюжет/репортаж» по версии взрослого жюри.

В специальном репортаже юный журналист Ксюша перевоплотилась в суперагента и отправилась в приют нового формата для бездомных кошек. Её цель была не просто найти питомца, а настоящего друга и напарника. Жюри высоко оценило креативный подход и профессиональное исполнение смоленской команды.

Это уже третий год подряд, когда ребята из «ТИВИ» увозят призовые места с фестиваля «Включайся». В прошлом году воспитанник студии Иван Зыков забрал заветную «кнопку» (символ фестиваля) в номинации «Лицо с экрана» и был признан лучшим детским ведущим страны. В этом году Иван выступил ведущим церемонии закрытия фестиваля — его соведущей стала актриса театра и кино, телеведущая Николь Плиева.

Медиастудия «ТИВИ» существует уже девять лет. Её наставниками являются журналисты смоленского областного телеканала «Регион 67», в эфире которого можно увидеть сюжеты и авторские проекты юных медийщиков. Организатором фестиваля выступила Национальная Ассоциация Телерадиовещателей при финансовой поддержке Минцифры России. В этом году в конкурсе приняли участие более 670 детей со всей страны.