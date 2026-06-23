В Смоленске дорожный ремонт идёт на 14 объектах

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 22 июня, глава Смоленска Александр Новиков провёл очередную городскую планерку. Одна из главных тем — ремонтные работы на дорогах и инженерных сетях. Сейчас дорожный ремонт ведётся на 14 объектах, всё идёт по графику.

Параллельно продолжается реконструкция тепловых сетей. В связи с этим мэр ещё раз обратил внимание ресурсоснабжающих организаций на необходимость своевременно восстанавливать благоустройство после раскопок. Все просроченные ордера по раскопкам должны быть закрыты до конца июня. В первую очередь это касается пешеходных зон.

По поручению главы «Горводоканал» продолжает приводить в порядок люки колодцев. Уже 34 люка приведены в уровень с дорожным полотном — это важно и для безопасности, и для комфорта автомобилистов.

Также Новиков обратил внимание территориальных управлений на недостаточную работу по фиксации нарушений парковки — протоколов, по его словам, явно мало. Кроме того, мэр вновь заметил, что результаты встреч с жителями не выкладываются в соцсети. Информирование людей обязательно, он ждёт объяснительные по факту отсутствия публикаций. Люди должны видеть, что их вопросы не остаются без внимания, и знать, когда и где начальники территориальных управлений проводят встречи.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что смоленская медиастудия «ТИВИ» победила на всероссийском фестивале «Включайся», и рассказывала о победе юных журналистов в номинации «Чел, включи новости!».