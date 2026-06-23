С начала года в Смоленской области отремонтировали 45 многоквартирных домов

Фото: Правительство СО.

С начала года несколько тысяч жителей Смоленской области улучшили свои жилищные условия благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов. Работы по обновлению жилищного фонда проводят совместно с Региональным фондом капитального ремонта, при поддержке Фонда развития территорий и в рамках Народной программы «Единой России».

В этом году капремонт уже выполнен в 45 многоквартирных домах. Строительные бригады обновляют внутридомовые инженерные сети, кровлю, фасады и выполняют другие виды работ. До конца 2026 года планируют отремонтировать и подготовить к ремонтным работам ещё более 1000 многоквартирных домов по всему региону.

Ещё одно важное направление — модернизация лифтового оборудования. С 2026 по 2028 годы в рамках региональной программы капитального ремонта планируют заменить 555 лифтов в многоквартирных домах. Работы пройдут в Вяземском, Гагаринском, Руднянском, Рославльском, Сафоновском и Ярцевском муниципальных округах, а также в Десногорске и Смоленске.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что в больницы региона поступило новое диагностическое оборудование, и рассказывала о модернизации материально-технической базы медучреждений в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».