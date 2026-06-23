В Смоленске при поддержке партии «Новые люди» прошёл фестиваль йоги

Фото: Новые люди.

В Международный день йоги в парке «Соловьиная роща» состоялась открытая тренировка по хатха-йоге для всех желающих. Мероприятие прошло при поддержке регионального отделения партии и собрало более 25 человек. Мастер-класс провела опытный специалист Екатерина Мельянцова.

Благодаря мероприятию жители города смогли провести воскресное утро на свежем воздухе, познакомиться с практиками йоги, уделить внимание своему физическому и эмоциональному состоянию, а также пообщаться в дружеской атмосфере.

Международный день йоги ежегодно отмечается во многих странах мира и призван напомнить о важности здорового образа жизни, гармонии и заботы о себе.

«Мы убеждены, что спорт и активный образ жизни должны быть доступны каждому. Такие мероприятия объединяют людей, помогают формировать здоровые привычки и делают городскую среду более живой и комфортной», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.