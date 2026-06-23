В Смоленской области директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 100 млн рублей

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске выявили факт уклонения от уплаты налогов. Подозреваемый — генеральный директор организации, которая занимается производством электромонтажных работ.

Полицейские установили, что руководитель предоставил в ИФНС России по Смоленску налоговые декларации за период с января 2021 года по сентябрь 2023 года. В них он указал заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и НДС, которые должен был заплатить в бюджет. Таким образом он уклонился от уплаты налога на общую сумму более 100 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером.

На основании собранных полицейскими материалов следственные органы Следственного комитета по Смоленской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ. По этой статье предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.