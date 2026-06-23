Жительница Ельни повторно села пьяной за руль и лишилась автомобиля

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

49-летняя женщина, уже наказанная за пьяную езду, в июне 2025 года снова управляла своим автомобилем «Xcite X-Cross 7» в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Смоленской области. Её остановили сотрудники Госавтоинспекции на улицах Ельни.

Суд приговорил её к 150 часам обязательных работ с лишением прав на 1,5 года. Автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в силу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области 23 июня воздух прогреется до +25 градусов.