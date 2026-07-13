За сутки в Смоленской области горели дом и поезд

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона несколько раз выезжали на тушение пожаров. В посёлке Льнозавод Духовщинского округа горел частный дом. В Починковском округе произошло возгорание в дизельном моторовагонном составе — повреждены узлы и агрегаты под вагоном, огонь потушила локомотивная бригада. В Смоленском округе огнеборцы выезжали на короткое замыкание — помощь не потребовалась.

На дорогах зафиксировали два ДТП. Утром на 347-м километре трассы Р-120 у деревни Кощино грузовик столкнулся с припаркованным на обочине легковым автомобилем. Пострадавших нет, спасатели смыли с дороги легковоспламеняющиеся жидкости, предотвратив возможное возгорание. В 11:11 на Краснинском шоссе в Смоленске столкнулись две легковушки — помощь медиков понадобилась трём людям. На месте работали 6 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

На водных объектах региона происшествий не зафиксировано.