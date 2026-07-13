В Смоленске в здании Заднепровского рынка завершают облицовку стен и обустройство пола

Фото: Администрация г. Смоленска.

Здание крытого Заднепровского рынка постепенно преображается. Сейчас там завершают облицовку стен декоративным кирпичом и укладку пола — помещение уже не узнать. Инженерные системы готовы, до конца месяца подрядчик обещает закончить фундамент и застеклить контур здания. Это значит, что скоро рынок станет не только красивее, но и теплее, а торговля в нём — круглогодичной и комфортной.

Но изменения ждут не только само здание. Власти занялись и территорией вокруг рынка. Старые ларьки и постройки уже снесли, работу продолжат — особенно на участках, которые выходят на Днепр. Эти места с другого берега реки — фактически лицо целого Заднепровского района, и они тоже должны выглядеть достойно. Проект благоустройства пока прорабатывают, но подход уже выбран комплексный: чтобы рынок радовал глаз и со стороны реки, и для тех, кто приходит за покупками.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что за сутки в регионе горели дом и поезд, а в ДТП на Краснинском шоссе пострадали три человека.