Смоленский губернатор подвел итоги рабочей недели - в фокусе ремонт дворов и освещение

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Губернатор Василий Анохин на совещании по благоустройству областного центра анонсировал большую программу: с 2027 года в Смоленске приведут в порядок дворовые территории и внутридомовые проезды. Кроме того, поручено разработать проект по установке освещения во дворах — чтобы возвращаться домой вечером было не только комфортно, но и безопасно.

В День семьи, любви и верности глава региона встретился с многодетными мамами, которые в этом году получили Почётный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. В этих семьях растут четверо и больше детей. Всего в регионе сегодня уже более 9 тысяч многодетных семей. На меры поддержки всех категорий семей в этом году направили порядка 3 млрд рублей.

На встрече с замминистра сельского хозяйства России обсудили крупные инвестпроекты в молочном и мясном животноводстве, производстве кормов и экспорте агропродукции. Кадровый вопрос тоже решают: 36 студентов профильных вузов уже заключили целевые договоры и после выпуска придут работать в госветслужбу региона.

Градообразующее предприятие Холм-Жирковского округа — компания «Ультрадекор» — модернизирует производство с объёмом инвестиций около 1,7 млрд рублей. Компания также активно помогает округу в решении социальных вопросов.

Смоленск принял Международный медиафорум «Перекрёсток смыслов» — больше 100 журналистов, экспертов и общественников из 11 регионов России, а также из Беларуси и Абхазии. Обсуждали защиту исторической памяти, борьбу с киберугрозами и единую информационную политику Союзного государства.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в здании Заднепровского рынка Смоленска завершается облицовка стен декоративным кирпичом, укладка пола и скоро появится остекление.