Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 6:11

Вандалы разрисовали остановку «Камерный театр» в Смоленске

Источник:kp.ru
Фото: скриншот с камер наблюдения.

Фото: скриншот с камер наблюдения.

Неизвестные «художники» испортили остановочный павильон у «Камерного театра» в Смоленске. Фотографиями испорченного павильона поделились возмущённые горожане в соцсетях. Вандалы попали на камеры видеонаблюдения — записи уже переданы в полицию, прокомментировал случившееся глава города Александр Новиков.

В мэрии напомнили: город — общий дом, и за его состояние отвечаем все мы.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в здании Заднепровского рынка Смоленска завершается облицовка стен декоративным кирпичом, укладка пола и скоро появится остекление.