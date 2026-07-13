Преступность в Смоленской области упала на 10% за полгода

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура опубликовала статистику за первые шесть месяцев 2026 года. Всего зарегистрировано 5435 преступлений — это на 10,2% меньше, чем в прошлом году. Меньше стало краж, грабежей и разбоев. Особенно заметно сократилось число преступлений, совершённых пьяными (почти на 22%) и рецидивистами (почти на 9%).

Однако тревожит другое: выросло число преступлений в общественных местах — на 4,6%. А мошенничеств, хотя их стало на 31% меньше, всё равно осталось почти тысяча (947) — это самый распространённый вид преступлений в регионе. Кражи тоже не сдают позиций: их больше двух тысяч, но это на 3% меньше прошлогодних показателей.

Наркопреступность снизилась на 21,7% — зафиксировано 459 таких случаев. А вот на дорогах ситуация сложнее: 32 факта нарушения ПДД, повлёкших тяжкий вред здоровью, причём 14 из них — со смертельным исходом.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что вандалы разрисовали остановку «Камерный театр» в Смоленске, их ищет полиция по камерам видеонаблюдения.