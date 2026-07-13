Мэр Смоленска подвел итоги рабочей недели: ключевые события

Фото: Администрация г. Смоленска.

Мэр Александр Новиков подвёл итоги рабочей недели. Одна из главных новостей для горожан — у кинотеатра «Современник» теперь официально будет площадь Фестивальная. Такое название выбрали сами смоляне в голосовании в соцсетях. Оно напрямую связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который проходит здесь с 2008 года и давно стал визитной карточкой города.

На пешеходной аллее Октябрьской революции завершили монтаж световой инсталляции «звёздное небо» — теперь одна из самых оживлённых улиц Смоленска вечером преобразилась. Аналогичная подсветка уже есть на улице Ленина и стала любимой фотозоной у горожан. Теперь такая же появилась и у стендов с выдающимися земляками.

В Заднепровском рынке завершается облицовка стен декоративным кирпичом и укладка пола, инженерные системы готовы. До конца месяца планируют закончить фундамент и застеклить здание. В сквере Шеина запустили летний кинотеатр под открытым небом — каждую пятницу и субботу в 19:00 показывают отечественные фильмы, вход свободный.

Школьные экзамены прошли без происшествий, с 16 июля управление образования проверит все школы, сады и кружки к 1 сентября. Подготовка к отоплению тоже идёт: особое внимание — качеству асфальта после земляных работ.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что за полгода преступность в регионе снизилась на 10%, но мошенничеств всё ещё почти тысяча.