В Смоленской области до 17 июля работает "горячая линия" по платному образованию

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вам не возвращают деньги за курсы, вуз нарушает условия договора или репетитор оказался не тем, за кого себя выдавал — теперь можно пожаловаться. Роспотребнадзор по Смоленской области проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг.

Звонок бесплатный по номеру 8 800 555 49 43 — операторы работают круглосуточно, проведут первичную консультацию и при необходимости перенаправят в территориальные органы. Также можно обратиться в смоленское Управление Роспотребнадзора по телефонам: 8 800 100 90 50, 8 (4812) 30 47 93 (отдел защиты прав потребителей) и 8 (4812) 64 60 26 (консультационный центр).

Специалисты помогут разобраться в вопросах заключения договоров, оплаты, возврата средств при отказе от обучения, качества образовательных услуг и расторжении договора. В Роспотребнадзоре напоминают: образовательные услуги — это не только знания, но и ваши деньги и права. Если вуз, колледж, курсы или репетитор нарушают условия — не молчите.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске у «Современника» появилась площадь Фестивальная, а на Октябрьской революции зажгли «звёздное небо».