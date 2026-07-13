В центре Смоленска 14 июля на шесть часов отключат воду — список улиц

Фото: из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям сразу двух улиц — Верхне-Профинтерновской и Нижне-Профинтерновской — придётся запастись водой. В связи с ремонтом на городском водопроводе холодную воду отключат 14 июля с 10:00 до 16:00. Без воды останутся дома № 4–24 и № 5–17 по Верхне-Профинтерновской, а также № 5–55 и № 8–50 по Нижне-Профинтерновской.

Для жителей организуют подвоз воды — справки по телефонам АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. В Горводоканале предупреждают: после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды — до полной промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленской области до 17 июля работает горячая линия Роспотребнадзора по защите прав потребителей платных образовательных услуг.