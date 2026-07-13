13 июля в Смоленской области ожидаются грозы

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Смоленской области ожидаются грозы и ветер до 17 м/с. По данным Смоленского ЦГМС, с 14 до 16 часов и до конца суток местами по региону прогремят грозы, ветер усилится порывами до 12–17 м/с.

МЧС просит смолян быть внимательными: во время грозы не прячьтесь под деревьями, уберите мобильный телефон в сумку и снимите металлические украшения с одежды. Осторожность не помешает — погода может резко измениться.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в центре Смоленска 14 июля на шесть часов отключат воду на Верхне- и Нижне-Профинтерновской улицах.