На трассе под Смоленском столкнулись два питбайка с 14-летними водителями

Фото: Прокуратура Смоленской области.

Авария произошла 11 июля на 396-м километре трассы «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Беларусью». Два 14-летних подростка на питбайках не поделили дорогу — один не выдержал дистанцию и врезался в другой. В результате удара травмы получила 15-летняя пассажирка одного из мотоциклов, её госпитализировали.

Прокуратура Смоленского района взяла ситуацию на контроль: проверят, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних, и установят все обстоятельства ДТП. В Госавтоинспекции напоминают: управление питбайками и мототехникой требует специальных навыков и прав, а подростки на дорогах — зона особого риска.