В Смоленской области за сутки горели бесхозное строение, электросчётчик и квартира

Фото из архива. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки пожарные несколько раз выезжали на тушение. В СНТ «Автомобилист» Смоленского округа огонь уничтожил бесхозное строение на площади 9 квадратных метров. В деревне Нагать загорелся уличный электросчётчик, прибор сгорел полностью. В Смоленске на улице Багратиона произошло возгорание в квартире.

В Сафонове в двухэтажке подгорела пища — обошлось без пожарных. В Починке выезжали на короткое замыкание, которое не привело к возгоранию.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что участники СВО из Смоленской области могут отдохнуть в «Смене» со скидкой — неделя с питанием и бассейном.