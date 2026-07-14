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НовостиПроисшествия14 июля 2026 5:56

В Смоленской области за сутки горели бесхозное строение, электросчётчик и квартира

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки пожарные несколько раз выезжали на тушение. В СНТ «Автомобилист» Смоленского округа огонь уничтожил бесхозное строение на площади 9 квадратных метров. В деревне Нагать загорелся уличный электросчётчик, прибор сгорел полностью. В Смоленске на улице Багратиона произошло возгорание в квартире.

В Сафонове в двухэтажке подгорела пища — обошлось без пожарных. В Починке выезжали на короткое замыкание, которое не привело к возгоранию.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что участники СВО из Смоленской области могут отдохнуть в «Смене» со скидкой — неделя с питанием и бассейном.