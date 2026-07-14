Смолянка отдала курьерам 12 млн рублей — мошенники убедили её «задекларировать» сбережения

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

55-летняя женщина в течение месяца общалась по телефону с неизвестным, который представился сотрудником правоохранительных органов. В итоге он убедил её, что нужно задекларировать накопления. В начале июля она передала курьеру 5 млн рублей, а через несколько дней — ещё 7 млн. Общая сумма потерь — 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Примечательно, что женщина знала о таких схемах из СМИ и от полиции — с ней даже проводили профилактическую беседу.